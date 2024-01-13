«Манчестер Сити» продлил свою рекордную серию в АПЛ

В матче двадцать первого тура английского чемпионата «Манчестер Сити» сражается с «Ньюкаслом», и хотя, в настоящий момент команда каталонского специалиста Хосепа Гвардиолы проигрывает сопернику, она уже успела продлить свою рекордную для английской Премьер-лиги серию, забив сопернику один мяч.

Это уже тридцать первый матч подряд, в котором «Манчестер Сити» в рамках АПЛ забивает «Ньюкаслу». Столь длинной серии в истории лиги ранее никогда ни с кем не было, рекорд принадлежит именно «горожанам».

Следить за событиями игры между «Манчестер Сити» и «Ньюкаслом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.