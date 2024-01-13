«Манчестер Сити» потерял основного вратаря из-за травмы

Вечером субботы «Манчестер Сити» гостит у «Ньюкасла». Из-за травмы «горожане» потеряли во время игры основного голкипера Эдерсона Мораеса.

Инцидент с голкипером произошёл в самом начале встречи – Мораес столкнулся с игроком соперника. На поле его заменил дублёр в лице Штефана Ортеги. Характер и степень повреждения пока что не известны.

Напомним, что следить за всеми событиями матча «сорок» и «горожан» можно в текстовой трансляции на нашем портале. К середине первого тайма гостям удалось открыть счёт встречи - на 27-й минуте мяч в сетку ворот хозяев отправил Бернарду Силва, 1:0.