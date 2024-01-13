Ван Дейк назвал самого проблемного нападающего, против которого играл

Нидерландский нападающий Виргил ван Дейк назвал самого проблемного нападающего, против которого ему приходилось играть. Это игрок, который уже не выступает в АПЛ - сейчас он защищает цвета «Милана». Разумеется, это Оливье Жиру.

- Самый проблемный и жесткий нападающий, против которого я играл? Это Оливье Жиру. Тебе кажется, что ты хорошо прикрываешь его, но он все равно находит лазейку и забивает. Головой, ногой, коленом, задницей, но забивает. Еще не будем забывать про Серхио Агуэро, а также Эрлинга Холанна и Габриэла Жесуша. Все они очень сильны, - цитирует слова ван Дейка итальянское новостное агентство ITASportPress.