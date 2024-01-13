​Без Холанна: «Ньюкасл» и «Манчестер Сити» озвучили составы

В субботу вечером в 21-м туре Английской премьер-лиги пройдёт матч между «Ньюкаслом» и «Манчестер Сити».

Наставник «Ньюкасл» Эдди Хау включил в стартовый состав таких игроков: Дубравка, Триппьер, Шёр, Ботман, Бёрн, Гимараэс, Майли, Лонгстафф, Альмирон, Гордон, Исак.

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, в свою очередь, доверил место на поле с первых минут таким исполнителям: Эдерсон, Уокер, Диаш, Аке, Гвардиол, Родри, Ковачич, Фоден, Бернарду Силва, Доку, Альварес.

Отметим, что Эрлинг Холанн продолжает восстановление после повреждения. Его возвращение на поле ожидается в конце января.

Матч между «Ньюкаслом» и «Манчестер Сити» стартует в 20:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.