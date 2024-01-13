Беллингем пытается убедить Холанна перейти в «Реал»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем пытается убедить нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна перебраться в мадридский клуб. Об этом рассказывает портал Goal, ссылаясь на радиостанцию Cadena SER.

В своё время Беллингем и Холанн вместе выступали за дортмундскую «Боруссию». Теперь Джуд хочет, чтобы они с Эрлингом воссоединились в Мадриде.

Стоит сказать, что слухи связывают Эрлинга Холанна не только с «Реалом», но и с другим статусным клубом – с «Барселоной». 23-летний норвежец в нынешнем сезоне провёл 22 матча, в которых забил 19 голов и отдал 5 голевых передач на партнёров.

Холанн перейдёт в «Барселону»