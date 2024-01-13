Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Беллингем пытается убедить Холанна перейти в «Реал»

13 Января 2024 • 19:19 Комментировать

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем пытается убедить нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна перебраться в мадридский клуб. Об этом рассказывает портал Goal, ссылаясь на радиостанцию Cadena SER.

В своё время Беллингем и Холанн вместе выступали за дортмундскую «Боруссию». Теперь Джуд хочет, чтобы они с Эрлингом воссоединились в Мадриде.

Стоит сказать, что слухи связывают Эрлинга Холанна не только с «Реалом», но и с другим статусным клубом – с «Барселоной». 23-летний норвежец в нынешнем сезоне провёл 22 матча, в которых забил 19 голов и отдал 5 голевых передач на партнёров.

Холанн перейдёт в «Барселону»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Эрлинг Холанн Джуд Беллингем трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Спартак» решил судьбу Мозеса ​«Позор»: Фанаты возмущены минутой молчания в память о Беккенбауэре в Саудовской Аравии Трансфер века: зачем Холанну нужна «Барселона» Мбаппе может перейти только в два клуба В «Реале» произошёл раскол из-за Мбаппе ​Бензема принял решение по будущему Салах решил, где продолжит карьеру Назван основной вратарь «Реала» на следующий сезон ​Холанн удивил выбором лучшего форварда в мире по открываниям Грузинский бриллиант рассыпается: Почему Кварацхелия выглядит хуже, чем в прошлом сезоне
«Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 ​Умер легендарный Беккенбауэр «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии
«Локомотив-Кубань» неожиданно переиграл ЦСКА Касаткина проиграла Остапенко в финале турнира в Аделаиде «Авангард» в гостях справился с «Амуром» и одержал пятую победу кряду СКА уверенно обыграл в гостях «Спартак» «Вашингтон» дома уступил «Сиэтлу», Овечкин сделал ассист Московское «Динамо» обыграло в дерби ЦСКА Александрова разгромила Рыбакину и пробилась в полуфинал турнира в Аделаиде СКА разобрался с «Витязем» в матче КХЛ Касаткина обыграла Калинскую и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде В Госдуме отреагировали на письмо украинских спортсменов президенту Франции Макрону
Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Челси Челси
Фулхэм Фулхэм
1
0
1.54 4.30 6.00
Видео
13.01.24 в 20:30
Ньюкасл Ньюкасл
Манчестер Сити Манчестер Сити
4.50 3.85 1.77
Видео
14.01.24 в 17:00
Эвертон Эвертон
Астон Вилла Астон Вилла
2.65 3.35 2.70
Видео
14.01.24 в 19:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Тоттенхэм
2.29 3.70 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Января
19:31 · Англия. Премьер-лига
​Без Холанна: «Ньюкасл» и «Манчестер Сити» озвучили составы
19:19 · Англия. Премьер-лига
Беллингем пытается убедить Холанна перейти в «Реал»
19:10 · Англия. Чемпионшип
​В Англии прерван матч – фанаты массово вторглись на поле
19:01 · Англия. Премьер-лига
​Дрэгушин может сыграть с «Манчестер Юнайтед»
18:54 · Англия. Премьер-лига
​Палмер: «Знали, что с «Фулхэмом» будет нелегко»
18:49 · Англия. Премьер-лига
​Стерлинг высказался после победы «Челси»
18:43 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино оценил выступления Палмера
18:38 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино высказался о спорном моменте – Гюсто могли удалить
18:32 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино: «Мы на том месте, которое заслуживаем»
18:18 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино ответил на вопрос о трансферных планах «Челси»
18:17 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Фулхэма» заявил, что защитника «Челси» должны были удалить
18:14 · Англия. Премьер-лига
Почеттино прокомментировал победу «Челси» в дерби
17:47 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» выиграл три матча АПЛ подряд – такого не было больше года 1
17:34 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» арендует полузащитника «Борнмута» Траоре слухи
17:34 · Англия. Премьер-лига
​Стерлинг обновил рекорд АПЛ
Все новости
Рекомендуем