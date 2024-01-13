​Дрэгушин может сыграть с «Манчестер Юнайтед»

На днях «Тоттенхэм» объявил о пополнении в составе – лондонцы осуществили трансфер защитника Раду Дрэгушина из «Дженоа».

Как сообщает журналист Пол О’Киф, «Тоттенхэм» подал документы по Дрэгушину вовремя. Таким образом, румынский футболист готов сыграть в воскресном матче Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед».

Матч двадцать первого тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» стартует 14 января в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Олд Траффорд» можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.