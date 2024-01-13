​Почеттино ответил на вопрос о трансферных планах «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино после победы над «Фулхэмом» (1:0) в матче Премьер-лиги ответил на вопрос, может ли травма Кристофера Нкунку изменить трансферные планы клуба.

«Нет. Мы разговариваем, оцениваем состав, но этого нет. Думаю, Нкунку будет готов уже скоро», - сказал Почеттино в программе Match of the Day.

Следующий матч «Челси» проведёт во вторник, 23 января. Команда Маурисио Почеттино будет принимать «Фулхэм» в ответном полуфинале Кубка английской лиги.

На текущий момент «Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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