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​«Манчестер Юнайтед» готовит трансфер бельгийца

13 Января 2024 • 16:18 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» закладывает основу для летнего трансфера полузащитника Артура Вермирена из «Антверпена». Об этом информирует Transfer News Live со ссылкой на Football Insider.

Отмечается, что общая стоимость трансфера со всеми расходами может составить до 50 миллионов фунтов (58 миллионов евро).

В сезоне 2023/2024 Артур Вермирен поучаствовал в 31 официальном матче. В них бельгийский полузащитник записал на свой счёт два гола и шесть результативных передач на партнёров.

Добавим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает 18-летнего Вермирена в 30 миллионов евро.

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Манчестер Юнайтед Антверпен Артур Вермирен трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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