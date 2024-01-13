​«Манчестер Юнайтед» готовит трансфер бельгийца

«Манчестер Юнайтед» закладывает основу для летнего трансфера полузащитника Артура Вермирена из «Антверпена». Об этом информирует Transfer News Live со ссылкой на Football Insider.

Отмечается, что общая стоимость трансфера со всеми расходами может составить до 50 миллионов фунтов (58 миллионов евро).

В сезоне 2023/2024 Артур Вермирен поучаствовал в 31 официальном матче. В них бельгийский полузащитник записал на свой счёт два гола и шесть результативных передач на партнёров.

Добавим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает 18-летнего Вермирена в 30 миллионов евро.