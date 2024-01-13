​«Барселона» придумала, как подписать топ-полузащитника

Опорный полузащитник Жоау Пальинья показывает высокий уровень игры в «Фулхэме», поэтому может перейти в более статусный клуб летом. Португальца уже связывали с «Баварией», а в последнее время связывают ещё и с «Барселоной».

«Барселона» испытывает финансовые трудности, но у каталонцев есть план – они хотят занизить стоимость сделки за счёт включения в неё игрока, которые не нужен главному тренеру Хави. Об этом пишет TodoFichajes.

Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Жоау Пальинью в 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник провёл 21 матч, в которых забил два гола и отдал один голевой пас на партнёра.