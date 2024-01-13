Аке: «Манчестер Сити» — лучшая команда в мире»

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке считает свою команду лучшей в мире.

— Я думаю, что «Манчестер Сити» — лучшая команда в мире. Есть много хороших команд, но на данный момент, с этим тренером, с тем, как играет «Манчестер Сити» и с имеющимися у нас футболистами, вы не захотите быть в других местах. Нам нравится играть за этот клуб и за Гвардиолу, — цитирует футболиста журналист Саймон Байковски.

В текущем сезоне Аке вышел на поле в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет одну результативную передачу.

После 19 проведенных матчей «Манчестер Сити» занимает третье место в АПЛ, имея в копилке 40 очков.