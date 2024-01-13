Гвардиола: «Де Брёйне готов выйти в стартовом составе»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился информацией о состоянии полузащитника команды Кевина де Брёйне в преддверии матча с «Ньюкаслом».

— Кевин готов выйти в стартовом составе. Я вижу, что он очень хорош. Предстоящая поездка в Абу-Даби тоже пойдет ему на пользу, — цитирует Гвардиолу журналист Иэн Чизмен.

Напомним, де Брёйне пропустил первую часть сезона из-за серьезной травмы, однако совсем недавно вернулся в строй.

Встреча «Ньюкасла» и «Манчестер Сити» состоится сегодня, 13 января. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:30 по московскому времени. Не пропустите прямую трансляцию матча, которую LiveResult проведет в текстовом формате.

Добавим, что после данной игры «горожане» отправятся в Абу-Даби, чтобы провести там сбор во время паузы в Англии.