Гвардиола: «Я рад, что мы оказались там, где сейчас находимся»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился комментарием о результатах команды в нынешнем сезоне.

— Вы не можете себе представить, как я рад, что мы оказались там, где мы сейчас находимся. Я говорю обо всех турнирах в этом сезоне. Я немного устал и переживал в начале сезона из-за различных проблем, но мы уже выиграли два трофея, — приводит слова Гвардиолы журналист Иэн Чизмен.

Напомним, в начале сезона «Манчестер Сити» завоевал Суперкубок УЕФА, одолев «Севилью» в серии послематчевых пенальти, а в декабре «горожане» выиграли клубный чемпионат мира, разгромив бразильский «Флуминенсе».

В турнирной таблице АПЛ подопечные Гвардиолы располагаются на третьем месте, набрав 40 очков в 19 играх.