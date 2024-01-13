Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Аканджи выбыл на несколько недель

13 Января 2024 • 15:01 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Сити
1 5.10 X 4.40 2 1.63
Через 5 ч. 18 мин.

Центральный защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи пропустит несколько недель из-за травмы. Об этом журналистам рассказал главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

Напомним, 28-летний футболист получил повреждение в кубковой игре против «Хаддерсфилда».

В текущем сезоне Аканджи принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров и отметился тремя забитыми мячами.

Следующим соперником «Манчестер Сити» будет «Ньюкаслом», с которым подопечные Гвардиолы сойдутся лицом к лицу 13 января. Начало матча должно состояться в 20:30 по московскому времени. За всеми событиями игра можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Мануэль Аканджи ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 13 Января
14:33
Гвардиола: «Фоден находится в своей лучшей форме»
14:24
Фоден: «Я чувствую поддержку Гвардиолы»
14:17
Фоден: «Я люблю свой футбол»
14:09
Фоден: «Альварес? Мы установили с ним хорошую связь на поле»
14:01
Фоден: «Де Брёйне — один из лучших плеймейкеров в мире»
13:25
Ставка и прогноз на матч Ньюкасл – Манчестер Сити чемпионата Англии – 13 января 2024
10:58
«Ньюкасл» готов сделать скидку на трансфер Гимараэса «Реалу» и «Барселоне»
02:09
Ньюкасл - Манчестер Сити: где смотреть прямую трансляцию онлайн
12 Января
22:07
Прогноз и ставка от Дениса Казанского на матч Ньюкасл – Манчестер Сити АПЛ – 14 января 2024
18:31
​Гвардиола: «Филлипс остаётся игроком «Манчестер Сити»
18:24
Ставка и прогноз на точный счёт матча Ньюкасл — Манчестер Сити АПЛ — 13 января 2024
18:10
Прогноз и ставка на матч Ньюкасл — Манчестер Сити АПЛ — 13 января 2024
17:29
​Гвардиола: «Против «Ньюкасла» всегда было трудно, особенно с назначением Хау»
17:14
​Гвардиола ответил, может ли «Манчестер Сити» снова выиграть АПЛ
17:05
​Холанн пропустит матч «Манчестер Сити», де Брёйне готов
14:10
​Хау рассказал о невозможности подписать Соланке
11:56
Амбассадор БК «Мелбет» Сергей Дурасов дал неожиданный прогноз на матч «Ньюкасл» – «Манчестер Сити»
11 Января
16:09
Жена выгнала Уокера из особняка 1
10 Января
14:13
Трансферная цель «Манчестер Сити» в ближайшее время подпишет контракт с «Брайтоном»
09 Января
22:14
Палмер: «Я надеялся, что никогда не уйду из «Манчестер Сити»
19:30
«Брайтон» перехватил у «Манчестер Сити» аргентинского таланта
15:01
«ПСЖ» получил ответ от «Ньюкасла» по поводу трансфера Гимараэса
11:42
Кристенсен – приоритетная цель английского клуба на январь
03:04
Витор Роке отклонил выгодное предложение «Манчестер Сити» ради «Барселоны»
01:30
Отаменди: «Бернарду Силва – замечательный человек и великий игрок»
08 Января
21:44
​В «Манчестер Сити» утвердили нового капитана команды
16:36
​Де Брёйне рассказал о своих травмах
16:30
​Де Брёйне: Во время травмы был таксистом
16:25
Хендерсон может вернуться в АПЛ, но не в «Ливерпуль»
12:02
Романо оценил вероятность зимнего трансфера Киммиха в «Манчестер Сити»
07 Января
20:01
Куртуа назвал лучшего игрока 2023 года — это не Месси
15:41
«Ювентус» больше не претендует на Филлипса, но игрока хочет арендовать клуб из АПЛ
15:13
«Бешикташ» нацелился на капитана «Ньюкасла»
14:28
Суперкомпьютер определил главного фаворита Лиги чемпионов
01:44
Гвардиола сравнил Фодена и де Брёйне
00:54
Луис Энрике хочет, чтобы «ПСЖ» подписал Гимараэса в январе
04 Января
15:22
«Манчестер Сити» заплатит за Эчеверри не 25 миллионов евро, а гораздо меньше
11:09
«Манчестер Сити» избежит потерь в период проведения Кубка Африки и Кубка Азии
03 Января
22:46
Бонуччи: «Стоунс – один из лучших защитников в мире»
21:24
Холанн занял второе место в рейтинге лучших игроков АПЛ по средней оценке в 2023 году
16:38
Хави рассказал о шансах «Барселоны» на трансфер Холанна или Мбаппе 1
15:34
«Манчестер Сити» требует за аренду Филлипса 6 миллионов евро
11:45
«Ньюкасл» не выходил из гонки за Филлипсом
02:36
«ПСЖ» был предложен полузащитник «Манчестер Сити»
02 Января
22:25
Педри назвал звёздного игрока, которого подписал бы в «Барселону» 5
11:18
Бонуччи мог перейти в «Манчестер Сити» за 100 миллионов евро
31 Декабря
03:32
Ромеу: «Гвардиола – гений»
02:17
«Барселона» может предложить «Манчестер Сити» своего игрока в обмен на Канселу
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Позор»: Фанаты возмущены минутой молчания в память о Беккенбауэре в Саудовской Аравии Трансфер века: зачем Холанну нужна «Барселона» ​«Спартак» решил судьбу Мозеса Мбаппе может перейти только в два клуба ​Бензема принял решение по будущему В «Реале» произошёл раскол из-за Мбаппе Салах решил, где продолжит карьеру Назван основной вратарь «Реала» на следующий сезон ​Холанн удивил выбором лучшего форварда в мире по открываниям Грузинский бриллиант рассыпается: Почему Кварацхелия выглядит хуже, чем в прошлом сезоне
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» ​Умер легендарный Беккенбауэр «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А
Касаткина проиграла Остапенко в финале турнира в Аделаиде «Авангард» в гостях справился с «Амуром» и одержал пятую победу кряду СКА уверенно обыграл в гостях «Спартак» «Вашингтон» дома уступил «Сиэтлу», Овечкин сделал ассист Московское «Динамо» обыграло в дерби ЦСКА Александрова разгромила Рыбакину и пробилась в полуфинал турнира в Аделаиде СКА разобрался с «Витязем» в матче КХЛ Касаткина обыграла Калинскую и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде В Госдуме отреагировали на письмо украинских спортсменов президенту Франции Макрону Канарейкин высказался о неудачной серии «Спартака»
Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
13.01.24 в 15:30
Челси Челси
Фулхэм Фулхэм
1.54 4.30 6.00
Видео
13.01.24 в 20:30
Ньюкасл Ньюкасл
Манчестер Сити Манчестер Сити
4.50 3.85 1.77
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Января
15:01 · Англия. Премьер-лига
Аканджи выбыл на несколько недель
15:00 · Англия. Премьер-лига
Бербатов: «Я сам находился в том же положении, что и Хёйлунн»
15:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Фулхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
14:42 · Англия. Премьер-лига
Бербатов дал совет Хёйлунну, у которого один гол в 15 матчах АПЛ
14:36 · Англия. Премьер-лига
Почеттино намекнул, что покупка нового нападающего зависит от серьёзности травмы Нкунку
14:33 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Фоден находится в своей лучшей форме»
14:32 · Англия. Премьер-лига
​Мудрик – в запасе: «Челси» назвал состав на дерби с «Фулхэмом»
14:24 · Англия. Премьер-лига
Фоден: «Я чувствую поддержку Гвардиолы»
14:17 · Англия. Премьер-лига
Фоден: «Я люблю свой футбол»
14:09 · Англия. Премьер-лига
Фоден: «Альварес? Мы установили с ним хорошую связь на поле»
14:01 · Англия. Премьер-лига
Фоден: «Де Брёйне — один из лучших плеймейкеров в мире»
13:52 · Англия. Премьер-лига
«Челси» объявил о трансфере нападающего официально
13:00 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Челси» Фофана проходит медобследование в клубе АПЛ
12:59 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: Эмери – хороший и сильный тренер
12:36 · Англия. Премьер-лига
У «Челси» могут возникнуть проблемы из-за «Реала»
Все новости
Рекомендуем