Аканджи выбыл на несколько недель

Центральный защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи пропустит несколько недель из-за травмы. Об этом журналистам рассказал главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

Напомним, 28-летний футболист получил повреждение в кубковой игре против «Хаддерсфилда».

В текущем сезоне Аканджи принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров и отметился тремя забитыми мячами.

Следующим соперником «Манчестер Сити» будет «Ньюкаслом», с которым подопечные Гвардиолы сойдутся лицом к лицу 13 января. Начало матча должно состояться в 20:30 по московскому времени. За всеми событиями игра можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.