Бербатов: «Я сам находился в том же положении, что и Хёйлунн»

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов сравнил себя с нынешним нападающим манкунианцев Расмусом Хёйлунном, который испытывает сложности в первом сезоне на «Олд Траффорд». Датчанин лишь однажды отличился в АПЛ в 15 матчах.

«Я сам находился в том же положении, что и Хёйлунн. Причём это было в той же команде и на той же позиции. Я знаю, насколько тяжело проходить через неудачные серии, но позитивная вещь для Хёйлунна состоит в том, что он ещё очень молод. Его карьера ещё впереди», – сказал Бербатов в беседе с британским изданием Metro.

Минувшим летом «Манчестер Юнайтед» заплатил за Хёйлунна 75 миллионов евро. Бербатов в своё время отыграл за манкунианцев 149 матчей, где отметился 56 голами и 27 ассистами.