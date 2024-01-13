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Бербатов дал совет Хёйлунну, у которого один гол в 15 матчах АПЛ

13 Января 2024 • 14:42 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Тоттенхэм
1 2.10 X 4.00 2 3.05
14.01 19:30

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов дал совет форварду манкунианцев Расмусу Хёйлунну, который страдает из-за критики болельщиков в дебютном сезоне на «Олд Траффорд». В 15 матчах нынешнего розыгрыша Английской премьер-лиги датчанин забил всего один мяч. Летом команда Эрика тен Хага заплатила за нападающего 75 миллионов евро.

«Игрок сталкивается с давлением из-за того, что за ним наблюдают миллионы болельщиков по всему миру. Футболист это знает. Давление увеличивается, но Расмусу нужно быть сильным и сохранять мотивацию в своей голове», – сказал Бербатов в интервью изданию Metro.

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