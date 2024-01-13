Гвардиола: «Фоден находится в своей лучшей форме»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своём подопечном Филе Фодене.

«Я думаю, что сейчас Фоден находится в своей лучшей форме с тех пор, как мы работаем вместе. Надеюсь, он сможет продолжать играть стабильно. Он решителен на поле», — приводит слова испанского наставника City Xtra.

В сезоне-2023/24 Фоден выходил на поле в 30 поединках в различных турнирах, в которых 11 раз отметился забитыми мячами. Помимо этого, в копилке английского футболиста есть восемь результативных передач.

В субботу, 13 января, «Манчестер Сити» в гостях встретится с «Ньюкаслом». Начало матча 21-го тура АПЛ должно состояться в 20:30 по московскому времени. Текстовая трансляция события будет доступна по ссылке.

Фоден: «Я чувствую поддержку Гвардиолы»

