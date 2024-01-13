Фоден: «Я чувствую поддержку Гвардиолы»

Вингер «Манчестер Сити» Фил Фоден высказался о своих отношениях с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

«Я чувствую поддержку от него — он всегда пытается меня улучшить и дает подсказки. Сейчас я наслаждаюсь, играя в центре поля, потому что так я становлюсь более вовлеченным в игру. Надеюсь, что смогу продолжить тут играть», — цитирует Фодена пресс-служба «горожан».

В нынешней кампании 23-летний футболист сыграл в 30 поединках во всех турнирах, в которых стал автором 11 забитых мячей и записал на свой счет восемь голевых передач.

На данный момент «Манчестер Сити» провел 19 матчей АПЛ, после которых занимает третье место в турнирной таблице. В активе подопечных Гвардиолы 40 очков.