Фоден: «Я люблю свой футбол»

Атакующий футболист «Манчестер Сити» Фил Фоден поделился комментарием о своей игре в текущем сезоне.

В последних матчах 23-летний вингер выходил на позиции плеймейкера.

«Я люблю свой футбол. Сейчас я играю в центре и получаю еще больше удовольствия. Я всегда хочу помогать голами и результативными передачами – надеюсь, так и будет продолжаться», — приводит слова Фодена City Xtra.

При этом англичанин отметил, что есть много вещей, в которых он может стать лучше.

В текущей кампании 23-летний игрок появился на поле в 30 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 мячей и оформил восемь ассистов.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 40 очков в 19 встречах. Отметим, что у команды Хосепа Гвардиолы есть игра в запасе.