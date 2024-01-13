Фоден: «Альварес? Мы установили с ним хорошую связь на поле»

Вингер «Манчестер Сити» Фил Фоден поделился комментарием о нападающем команды Хулиане Альваресе.

— У нас очень хорошие отношения. Мы установили с ним хорошую связь на поле, мы забиваем много голов и помогаем друг другу. Мы всегда играем с улыбкой на лице и просто наслаждаемся футболом, — цитирует Фодена пресс-служба «горожан».

В нынешнем сезоне Фоден принял участие в 30 матчах с учетом всех турниров, в которых 11 раз поразил ворота соперников и записал на свой счет восемь голевых передач.

На счету Альвареса 29 выходов на поле, 13 забитых мячей и десять ассистов.

13 января «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Ньюкаслом». Старт поединка запланирован на 20:30 по столичному времени.