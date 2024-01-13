Фоден: «Де Брёйне — один из лучших плеймейкеров в мире»

Нападающий «Манчестер Сити» Фил Фоден ответил на вопрос, нравится ли ему играть с Кевином де Брёйне.

«Кто не хочет играть с Кевином? Когда ты играешь с ним, он всегда найдет тебя своей передачей, потому что он один из лучших плеймейкеров в мире. Надеюсь, что я смогу больше играть с ним и не так важно, на какой позиции», — приводит слова Фодена City Xtra.

Напомним, совсем недавно бельгийский хавбек вернулся на поле после тяжелой травмы. В текущем сезоне на счету де Брёйне три выхода на поле во всех турнирах и две результативные передачи.

Сегодня, 13 января, «Манчестер Сити» встретится с «Ньюкаслом» в рамках 21-го тура АПЛ. Не пропустите текстовую трансляцию игры, которая стартует в 20:30 по мск.