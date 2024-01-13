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«Челси» объявил о трансфере нападающего официально

13 Января 2024 • 13:52 Комментировать

Лондонский «Челси» объявил о трансфере нападающего Датро Фофана в другой английский клуб – «Бёрнли». Стороны заключили арендное соглашение до конца сезона, сообщается на официальном сайте «пенсионеров». В договоре нет пункта о праве выкупа 21-летнего игрока.

Первую половину нынешнего сезона Фофана провел в аренде за берлинский «Унион». Нападающий поучаствовал в 16 матчах во всех турнирах, записав на свой счет два забитых мяча.

Трудовое соглашение Датро с «Челси» рассчитано до середины 2029 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость ивуарийского футболиста в восемь миллионов евро.

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