Форвард «Челси» Фофана проходит медобследование в клубе АПЛ

Форвард лондонского «Челси» Датро Фофана проходит медицинское обследование перед трансфером в «Бёрнли». Об этом посредством своих социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
Нападающий пополнит ряды «Бёрнли» на правах аренды. В договоре не будет прописано право возможного выкупа 21-летнего исполнителя.
Фофана недавно вернулся в «Челси» из аренды в берлинском «Унионе», цвета которого защищал с лета 2023 года.
В нынешнем сезоне Датро провел 16 поединков во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами. Трудовое соглашение игрока с «пенсионерами» рассчитано до середины 2029 года.
Бан пользователя