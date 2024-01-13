Форвард «Челси» Фофана проходит медобследование в клубе АПЛ

Форвард лондонского «Челси» Датро Фофана проходит медицинское обследование перед трансфером в «Бёрнли». Об этом посредством своих социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Нападающий пополнит ряды «Бёрнли» на правах аренды. В договоре не будет прописано право возможного выкупа 21-летнего исполнителя.

Фофана недавно вернулся в «Челси» из аренды в берлинском «Унионе», цвета которого защищал с лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Датро провел 16 поединков во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами. Трудовое соглашение игрока с «пенсионерами» рассчитано до середины 2029 года.