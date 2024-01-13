Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Лингард уволил всех своих агентов

Бывший вингер «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард принял радикальное решение. Английский футболист, который полгода находится без работы, уволил всех своих агентов.

Согласно информации журналистов телеканала Sky Sports, игрок остался крайне недоволен работой своих представителей, которые так и не смогли найти ему команду.

Лингард является свободным агентом с лета прошлого года. Последним клубом Джесси был английский «Ноттингем Форест».

В прошлом сезоне 31-летний футболист провел 17 матчей в чемпионате Англии, не отметившись голевыми действиями.