«Манчестер Юнайтед» хочет купить Тодибо, но клуб пугает требуемая сумма трансфера

«Манчестер Юнайтед» в это трансферное окно хотел бы пополнить свои ряды центральным защитником «Ниццы» Жаном-Клером Тодибо. По информации от Caught Offside, французский клуб требует за своего футболиста 60 миллионов евро, что отпугивает руководство манкунианцев.

24-летний Тодибо готов сменить клубную прописку и получить повышение, но для этого заинтересованный клуб должен заплатить требуемую «Ниццей» сумму компенсации. Напомним, Жан-Клер ранее выступал за каталонскую «Барселону».

В нынешнем сезоне Тодибо отметился одним ассистом в чемпионате Франции. Игрок проводит четвёртую кампанию в составе «Ниццы».