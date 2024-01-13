Испанский клуб хочет купить Кепу

«Севилья» находится в поиске нового вратаря. По сведениям журналистов Todofichajes, в сферу интересов андалусийского клуба попал голкипер лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага, который в этом сезоне выступает на правах аренды за мадридский «Реал».

По данным прессы, «королевский» клуб не планирует выкупать игрока у «пенсионеров». «Севилья» намерена воспользоваться этим и подписать футболиста в летнее трансферное окно.

Трансферный ценник Аррисабалаги составляет 20 миллионов евро. Арендное соглашение 29-летнего испанского голкипера с «Реалом» истекает в конце июня нынешнего года.