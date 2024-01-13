«Ньюкасл» готов сделать скидку на трансфер Гимараэса «Реалу» и «Барселоне»

«Ньюкасл» готов пойти на уступки в вопросе с продажей своего опорного полузащитника Бруно Гимараэса. По информации от Football Transfers, мадридский «Реал» и каталонская «Барселона» могут получить скидку на трансфер 26-летнего бразильца, у которого в контракте прописаны отступные в размере 116 миллионов евро.

Источник сообщает, что «Ньюкасл» точно не продаст футболиста в этом месяце, но зато ближайшим летом сделка вполне возможна. Пока неизвестно, сможет ли «Барселона» претендовать на Гимараэса, ведь даже в случае скидки команде будет трудно приобрести бразильца из-за финансовых проблем.