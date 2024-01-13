«Ньюкасл» нацелился на одного из лучших нападающих Серии А

Английский «Ньюкасл» положил глаз на нападающего, который в последнее десятилетие был одним из лучших в итальянской Серии А. Речь идёт о форварде «Ромы» Пауло Дибале, которого ранее также связывали с лондонским «Челси» и мадридским «Атлетико».

По информации от Corriere della Sera, 30-летний аргентинец является одним из вариантов для «сорок», которые хотят усилить атаку. В контракте Дибалы прописаны отступные для зарубежных клубов, которые составляют 12 миллионов евро.

Пауло принял участие в 11 голах «Ромы» в этом розыгрыше Серии А. На счету аргентинца 5 мячей и 6 результативных передач в чемпионат.