«Челси» заплатит 60 млн евро за 16-летнего нападающего

16-летний форвард «Палмейраса» Эстевао Виллиан может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом сообщает DeadlineDayLive.

По сведениям источника, в подписании талантливого бразильца заинтересован лондонский «Челси». Представители «пенсионеров» вылетели в Бразилию, чтобы провести переговоры относительно подписания игрока. Сумма отступных за трансфер Виллиана составляет 60 миллионов евро.

«Челси» провально провел первую половину сезона Английской премьер-лиги. После 20 туров чемпионата страны подопечные Маурисио Почеттино занимают десятое место в турнирной таблице.