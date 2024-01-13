Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» заплатит 60 млн евро за 16-летнего нападающего

13 Января 2024 • 10:32 Комментировать

16-летний форвард «Палмейраса» Эстевао Виллиан может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом сообщает DeadlineDayLive.

По сведениям источника, в подписании талантливого бразильца заинтересован лондонский «Челси». Представители «пенсионеров» вылетели в Бразилию, чтобы провести переговоры относительно подписания игрока. Сумма отступных за трансфер Виллиана составляет 60 миллионов евро.

«Челси» провально провел первую половину сезона Английской премьер-лиги. После 20 туров чемпионата страны подопечные Маурисио Почеттино занимают десятое место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Палмейрас трансферы футбола - зима 2024 Эстевао Виллиан ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Позор»: Фанаты возмущены минутой молчания в память о Беккенбауэре в Саудовской Аравии Трансфер века: зачем Холанну нужна «Барселона» Мбаппе может перейти только в два клуба ​Бензема принял решение по будущему В «Реале» произошёл раскол из-за Мбаппе Салах решил, где продолжит карьеру Назван основной вратарь «Реала» на следующий сезон ​«Спартак» решил судьбу Мозеса ​Холанн удивил выбором лучшего форварда в мире по открываниям Грузинский бриллиант рассыпается: Почему Кварацхелия выглядит хуже, чем в прошлом сезоне
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» ​Умер легендарный Беккенбауэр «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте»
СКА уверенно обыграл в гостях «Спартак» «Вашингтон» дома уступил «Сиэтлу», Овечкин сделал ассист Московское «Динамо» обыграло в дерби ЦСКА Александрова разгромила Рыбакину и пробилась в полуфинал турнира в Аделаиде СКА разобрался с «Витязем» в матче КХЛ Касаткина обыграла Калинскую и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде В Госдуме отреагировали на письмо украинских спортсменов президенту Франции Макрону Канарейкин высказался о неудачной серии «Спартака» Свищев высказался о том, что на чемпионате Европы по фигурному катанию будут участвовать 27 спортсменов, родившихся в России ЦСКА разгромил «Торпедо» в матче КХЛ
Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
13.01.24 в 15:30
Челси Челси
Фулхэм Фулхэм
1.54 4.30 6.00
Видео
13.01.24 в 20:30
Ньюкасл Ньюкасл
Манчестер Сити Манчестер Сити
4.50 3.85 1.77
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Января
12:15 · Англия. Премьер-лига
Ришарлисон собрал идеального футболиста из Роналду, Мбаппе и Неймара
12:01 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Лингард уволил всех своих агентов
12:01 · Россия. Премьер-лига
Рианчо считает, что «Спартак» не дал времени Эмери
11:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет купить Тодибо, но клуб пугает требуемая сумма трансфера
11:34 · Англия. Премьер-лига
Эмери рассказал, планирует ли «Астон Вилла» летом продавать ключевых игроков
11:06 · Англия. Премьер-лига
Испанский клуб хочет купить Кепу
10:58 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов сделать скидку на трансфер Гимараэса «Реалу» и «Барселоне»
10:50 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелился на одного из лучших нападающих Серии А
10:32 · Англия. Премьер-лига
«Челси» заплатит 60 млн евро за 16-летнего нападающего
10:26 · Англия. Премьер-лига
Перишич может вернуться в родной клуб
09:59 · Англия. Премьер-лига
Тодибо сделал выбор между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем»
09:41 · Англия. Премьер-лига
Данджума может перейти во французский клуб
09:23 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «ПСЖ» сразятся за футболиста с ценником 45 миллионов евро
09:17 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Арсенала» Санья: «Мудрик может стать футболистом мирового уровня»
09:11 · Англия. Премьер-лига
Названы две причины, почему «Реал» не выкупит Кепу у «Челси» 1
Все новости
Рекомендуем