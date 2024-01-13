Перишич может вернуться в родной клуб

Хорватский полузащитник Иван Перишич, выступающий за лондонский «Тоттенхэм», может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, в подписании опытного футболиста заинтересован «Хайдук», воспитанником которого является Иван. Клуб из Сплита попытается подписать футболиста в январское трансферное окно.

В настоящий момент Перишич находится в лазарете из-за травмы колена. В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии полузащитник провел всего пять матчей. Контракт хорвата со «шпорами» рассчитан до конца июня 2024 года, его ценник – четыре миллиона евро.