Тодибо сделал выбор между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем»

Бывший защитник каталонской «Барселоны» Жан-Клер Тодибо, ныне выступающий за «Ниццу», пользуется спросом среди английских клубов. По информации Liverpool Echo, игрок находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».

Как сообщает источник, защитник больше склоняется к переходу в мерсисайдский клуб, нежели в манкунианский. Тодибо хочет объединиться с соотечественником Ибраимой Конате, с которым у него хорошие дружеские отношения.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции защитник провел 14 поединков в Лиге 1, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Трансферная стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро.