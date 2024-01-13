Салах, Мане или Дрогба: назван лучший африканец в истории футбола

Назван лучший африканский футболист за всю историю по версии FourFourTwo. Первое место в рейтинге занял нападающий сборной Египта и «Ливерпуля» Мохамед Салах.

На второй позиции расположился бывший форвард сборной Либерии и «Милана» Джордж Веа. Топ-3 замкнул камерунец Самуэль Это’О, поигравший за каталонскую «Барселону».

На четвертом месте находится экс-нападающий «Челси» Дидье Дрогба, а на пятом – бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре.

В топ-10 лучших африканских футболистов также попали: Садио Мане, Рияд Марез, Абеди Пеле, Майкл Эссьен и Джей-Джей Окоча.

Салах решил, где продолжит карьеру