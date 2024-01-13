Данджума может перейти во французский клуб

Форвард Арно Данджума вернется в «Вильярреал» из аренды в «Эвертоне», об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Как стало известно журналисту, испанский клуб не заинтересован в услугах футболиста и собирается продать его или отправить в аренду. Среди претендентов на Данджуму называется «Лион». Стороны уже вступили в переговорный процесс.

Напомним, что Арно перешел в «Вильярреал» летом 2021 года за 23,5 миллиона евро. Первую половину текущего сезона нападающий провел в «Эвертоне». Форвард поучаствовал в 17 поединках «ирисок», в которых отметился двумя забитыми мячами.