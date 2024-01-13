«Ливерпуль» и «ПСЖ» сразятся за футболиста с ценником 45 миллионов евро

Защитник роттердамского «Фейеноорда» Давид Ганцко пользуется спросом на трансферном рынке, об этом сообщил посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира.

Согласно сведениям журналиста, в подписании 26-летнего словацкого футболиста заинтересованы два европейских гранда. Речь идет о французском «ПСЖ» и английском «Ливерпуле».

Нидерландский клуб готов расстаться с защитником только в том случае, если за него предложат не менее 45 миллионов евро. За «Фейеноорд» Ганцко выступает с 2022 года. В составе команды защитник провел 31 встречу и отметился двумя забитыми мячами.