Экс-игрок «Арсенала» Санья: «Мудрик может стать футболистом мирового уровня»

Экс-игрок лондонского «Арсенала» Бакари Санья поделился мнением об игре украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика в нынешнем сезоне.

«Я верю, что Мудрик станет игроком мирового уровня. Для меня он уже является топ-футболистом. Я вижу его прогресс. Михаил постепенно адаптируется к английскому футболу. В нынешнем сезоне он показал некоторые обнадеживающие признаки», - передает слова Бакари Daily Express.

В составе лондонского коллектива Мудрик провел 38 поединков с января 2023 года. На счету полузащитника четыре забитых мяча и четыре голевые передачи. Трансфер украинца обошелся «пенсионерам» в 70 миллионов евро.