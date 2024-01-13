Названы две причины, почему «Реал» не выкупит Кепу у «Челси»

Журналисты Real Madrid Exclusivo объяснили, почему мадридский «Реал» не собирается выкупать права на голкипера Кепу Аррисабалагу, арендованного у лондонского «Челси» до завершения нынешнего сезона.

На это решение «королевского» клуба повлияли два фактора. Первый – неуверенные выступления вратаря за «сливочных», второй – высокая заработная плата футболиста. «Реал» не готов платить Кепе восемь миллионов евро, которые голкипер получает в Лондоне.

Таким образом, в мадридском гранде сделают ставку на бельгийца Тибо Куртуа, залечивающего травму «крестов», и украинца Андрея Лунина.