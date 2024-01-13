«Барселона» готовит громкий трансфер за 80 миллионов евро

Один из ведущих футболистов «Ньюкасла» Бруно Гимараэс имеет вариант трудоустройства в чемпионате Испании. Заинтересованность в трансфере 26-летнего южноамериканца проявляет каталонская «Барселона», об этом рапортует Mundo Deportivo.

По данным источника, «сине-гранатовые» готовы потратить на приобретение бразильского хавбека 80 миллионов евро. Вполне вероятно, что каталонцы попытаются включить в сделку своих игроков, чтобы снизить сумму трансфера.

Трудовое соглашение Гимараэса с «сороками» рассчитано до середины 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 85 миллионов евро.

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