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Гвардиола сообщил сроки возвращения Холанна

13 Января 2024 • 08:15 Комментировать

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поведал о повреждении лидера атакующей линии команды Эрлинга Холанна.

«У него травмирована кость, на восстановление нужно время. Рассчитываем, что Эрлинг вернется в конце января. Его восстановление заняло немного больше времени, чем планировалось изначально», - передает слова испанского специалиста BBC.

Напомним, что норвежский голеадор получил травму в поединке против бирмингемской «Астон Виллы», который прошел 6 декабря.

В текущем сезоне Эрлинг сыграл 15 матчей в Премьер-лиге, забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи.

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн ещё теги
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