Гвардиола сообщил сроки возвращения Холанна

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поведал о повреждении лидера атакующей линии команды Эрлинга Холанна.

«У него травмирована кость, на восстановление нужно время. Рассчитываем, что Эрлинг вернется в конце января. Его восстановление заняло немного больше времени, чем планировалось изначально», - передает слова испанского специалиста BBC.

Напомним, что норвежский голеадор получил травму в поединке против бирмингемской «Астон Виллы», который прошел 6 декабря.

В текущем сезоне Эрлинг сыграл 15 матчей в Премьер-лиге, забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи.