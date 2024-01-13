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«Лутон Таун» ушёл от поражения в битве аутсайдеров с «Бёрнли»

13 Января 2024 • 00:45 Комментировать
Бёрнли
1:1
Лутон Таун

«Бёрнли» и «Лутон Таун» прервали 10-дневную паузу в Премьер-лиге. Аутсайдеры вели борьбу за важные очки. Хозяева чуть реже контролировали мяч, но чаще создавали моменты. Йоханн Гудмундссон создал первый момент, но голкипер справился. На 36-й минуте Зеки Амдуни стал автором единственного гола, метко пробив правой ногой.

«Бёрнли» едва не одержал важную победу, но пропустил на второй компенсированной минуте. Удар головой Карлтона Морриса стал ничейным - 1:1.

«Лутон Таун» остается на 18-м месте, противник - 19-м.

Протокол игры  
Бёрнли1:1Лутон Таун
(1:0) Амдуни Зеки36'  
  90'Моррис Карлтон (1:1)
Траффорд Джеймс  90'Витиньо Виктор IIО'Ши ДараЭкдаль Хьяльмар 90' (Корк Джек ( 90') Аль-Дахиль АминГудмундссон Йоханн 74' (Робертс Коннор II ( 74') Каллен ДжошБраунхилл ДжошОдоберт Уилсон 84' (Ларсен Якоб-Бруун ( 84') Фостер ЛайлАмдуни Зеки 83' (Ндайишимий Майк ( 83')
Запасные: Мурич АриянетБенсон МанюэльРодригес ДжейЗарури АнассИган-Райли Конрад
Камински ТомасМенги ТеденОшо ГэбриэлБэлл АмариОгбене ЧидозиДоти АлфиСамби Локонга Альберт-Мбойо 86' (Берри Люк ( 86') Баркли РоссТаунсенд Андрос 64' (Чон Тахит ( 64') Кларк Джордан 74' (Моррис Карлтон ( 74') Адебайо Элайджа
Запасные: Крул ТимПоттс ДаниэльДжайлз РайанВудроу КоулиРаддок ПеллиБурк Рис
12 января. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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