«Лутон Таун» ушёл от поражения в битве аутсайдеров с «Бёрнли»

«Бёрнли» и «Лутон Таун» прервали 10-дневную паузу в Премьер-лиге. Аутсайдеры вели борьбу за важные очки. Хозяева чуть реже контролировали мяч, но чаще создавали моменты. Йоханн Гудмундссон создал первый момент, но голкипер справился. На 36-й минуте Зеки Амдуни стал автором единственного гола, метко пробив правой ногой.
«Бёрнли» едва не одержал важную победу, но пропустил на второй компенсированной минуте. Удар головой Карлтона Морриса стал ничейным - 1:1.
«Лутон Таун» остается на 18-м месте, противник - 19-м.
Протокол игры
|(1:0) Амдуни Зеки36'
|90'Моррис Карлтон (1:1)
Траффорд Джеймс• 90'Витиньо Виктор II•О'Ши Дара•Экдаль Хьяльмар90' (Корк Джек (90') •Аль-Дахиль Амин•Гудмундссон Йоханн74' (Робертс Коннор II (74') •Каллен Джош•Браунхилл Джош•Одоберт Уилсон84' (Ларсен Якоб-Бруун (84') •Фостер Лайл•Амдуни Зеки83' (Ндайишимий Майк (83')
Камински Томас•Менги Теден•Ошо Гэбриэл•Бэлл Амари•Огбене Чидози•Доти Алфи•Самби Локонга Альберт-Мбойо86' (Берри Люк (86') •Баркли Росс•Таунсенд Андрос64' (Чон Тахит (64') •Кларк Джордан74' (Моррис Карлтон (74') •Адебайо Элайджа
12 января. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).
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