«Лутон Таун» ушёл от поражения в битве аутсайдеров с «Бёрнли»

«Бёрнли» и «Лутон Таун» прервали 10-дневную паузу в Премьер-лиге. Аутсайдеры вели борьбу за важные очки. Хозяева чуть реже контролировали мяч, но чаще создавали моменты. Йоханн Гудмундссон создал первый момент, но голкипер справился. На 36-й минуте Зеки Амдуни стал автором единственного гола, метко пробив правой ногой.

«Бёрнли» едва не одержал важную победу, но пропустил на второй компенсированной минуте. Удар головой Карлтона Морриса стал ничейным - 1:1.

«Лутон Таун» остается на 18-м месте, противник - 19-м.