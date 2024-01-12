Игроки АПЛ в этом сезоне забили 77 голов в добавленное время

Целых 77 мячей было забито игроками клубов АПЛ в текущем сезоне в рамках добавленного к первому и второму таймам времени. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Так, в добавленное время к первому тайму футболисты оформили 22 гола. А в добавленное время ко второму тайму 55 минут.

Что касается минут игрового времени, то меньше всех в АПЛ забивают на 10-й, 40-й и 43-й минутах. Отметим, что забивали в этом сезоне в лиге абсолютно на каждой минуте матча хотя бы раз.

На данный момент в лиге с 45 очками лидирует «Ливерпуль», на втором месте идёт «Астон Вилла», 43 балла.