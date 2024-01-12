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«Астон Вилла» не планирует избавляться от Дюрана

12 Января 2024 • 20:10 Комментировать

Бирмингемская «Астон Вилла» этой зимой не планирует отдавать в аренду, а тем более продавать молодого нападающего Джона Дюрана. Всё дело в том, что в последнее время он набирает форму и выглядит гораздо лучше, говорит Унаи Эмери. Тренера «вилланов» цитирует инсайдер Фабрицио Романо.

Молодому нападающему всего лишь 20 лет. Выступает за свой нынешний клуб колумбиец уже почти год – с 23 января 2023 года. В этом сезоне игрок атаки оформил четыре гола во всех официальных турнирах, сыграв 22 матча.

Ранее Эмери назвал двух игроков, которые с высокой вероятностью покинут его команду в этом январе.

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Евро-Футбол.Ру,
Унаи Эмери Астон Вилла Джон Дюран ещё теги
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