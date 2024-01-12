Эмери назвал двух игроков, которые могут покинуть «Астон Виллу» в январе

Главный тренер бирмингемской «Астон Виллы» Унаи Эмери назвал двоих игроков, которые могут покинуть клуб в этом январе. Это защитник Калум Чамберс, о котором после перехода в «Виллу» из «Арсенала» не слышно ровным счётом ничего и вингер Бертран Траоре, пишет Фабрицио Романо ссылаясь на слова Унаи.

Чамберс сыграл в этом сезоне всего лишь в трёх официальных матчах «вилланов». Все – в рамках Лиги конференций УЕФА. Траоре же вышел на поле в шести встречах, два раза в АПЛ и четыре – в Лиге конференций, один раз игрок атаки отметился голевой передачей.

«Астон Вилла» после 20 туров АПЛ лишь на три балла отстаёт от лидера турнира, «Ливерпуля». 42 очка у бирмингемцев и 45 у мерсисайдцев.