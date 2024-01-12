​Тен Хаг объяснил, почему Антони сейчас не тот

Вингер Антони в последнее время не впечатляет. Комментарий на этот счёт дал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

«Я могу это объяснить, всё очень просто. Проблемы за пределами поля мешают ему играть. Первый его сезон получился неплохим, потом была хорошая предсезонка и хорошие четыре стартовые игры. Но после того, как он выбыл из строя, а затем вернулся, он не показывает того уровня, которого можно ожидать. Он способен играть гораздо лучше.

Антони способен на ключевые действия, ключевые передачи, удары. Он должен вернуться на этот уровень. Ему это по силам.

Проблемы за пределами поля определённо оказали на него влияние. Мы предоставим ему всю поддержку», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, что Антони ранее обвинили в домашнем насилии.