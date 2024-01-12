​Постекоглу – об изменениях состава: «Это процесс постоянной эволюции»

Наставник «Тоттенхэма» Анге Постекоглу ответил на вопрос, чувствует ли он после перемен в составе, что теперь «шпоры» являются по-настоящему его командой.

«Нет, это была моя команда с первого дня. Я беру на себя ответственность за команду с того самого дня, как приехал сюда. Просто нам нужны кадровые изменения. Льорис ушёл, Дайер начинает новую главу в своей карьере. Это процесс постоянной эволюции: мы движемся к тому, чтобы стать командой, которой хотим быть», - сказал Постекоглу на пресс-конференции.

Ближайший матч Премьер-лиги «Тоттенхэм» проведёт 14 января – против «Манчестер Юнайтед» на выезде.