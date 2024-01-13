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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мбаппе и Холанн: Смогут ли они затмить легендарное соперничество Роналду и Месси в Испании

13 Января 2024 • 08:00 Комментировать (1)

Летом в Испании может возникнуть новое звёздное противостояние. Килиан Мбаппе может перебраться в «Реал», а Эрлинг Холанн – в «Барселону». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предвкушает эту борьбу.

Мбаппе и Холанн могут переехать в Испанию

Вот-вот должна завершиться главная «сантабарбара» трансферного рынка последних лет. Килиана Мбаппе с 2017 года сватают в «Реал», и теперь этот переход близок как никогда. Летом француз станет свободным агентом, чемпионат мира в Катаре, стране, которая связана с «ПСЖ», позади, так что теперь форварда ничто не удерживает в Париже. Сейчас или никогда – вот ситуация, которой можно описать отношения Мбаппе и «Реала».

В свою очередь «Барселона» готовит мощный трансфер в пику «Реалу». Каталонцы намерены подписать другую главную звезду этого возраста – Эрлинга Холанна. У норвежца в контракте с «Манчестер Сити» прописаны отступные для неанглийских клубов в размере 100 миллионов евро, а сам форвард говорил, что хочет поиграть во всех топ-чемпионатах. Главный вопрос заключается в деньгах, которых в «блаугране» нет. Однако ходят слухи, что, если «Реал» всё же заберёт Мбаппе, в Катаре готовы помочь, чтобы насолить мадридцам.

Правда, Холанн и сам может оказаться в «Реале». Норвежца в Мадриде рассматривают в качестве альтернативы Мбаппе, если тот всё же не переедет в стан «сливочных». Были слухи, что и «Барселона» присматривается к французу, но никаких конкретных действий к этому нет.

Зачем им ехать в Испанию?

Пожалуй, самым сильным чемпионатом всё же является Английская премьер-лига. Зачем же едва ли не главным звёздам ехать в Испанию? Ответ содержится как раз в вопросе. Англия сильна именно чемпионатом, это не турнир, где одна звезда может дать результат в одиночку и сиять. Есть ли в Премьер-лиге хотя бы один такой футболист, чьё отсутствие критически сказалось бы на команде? Пожалуй, кроме Мохамеда Салаха никто в голову не приходит. Тот же Холанн в «Манчестер Сити» – один из лидеров, но и без него «горожане» сильны. Премьер-лига – это прежде всего соперничество команд. Сейчас в Англии на первый план вышли тренеры.

Испания же продолжает быть лигой скорее игроков. Можно рассыпаться в комплиментах Карло Анчелотти, но всё же при разговоре о «Реале» последних лет в первую очередь приходят в голову фамилии Бензема, Винисиуса, а теперь Беллингема. Так как Испания более персоналистская лига, то здесь реальнее выиграть «Золотой мяч», что доказывают результаты последних лет. Мбаппе и Холанн это понимают.

Испания жаждет нового соперничества

Для самой Испании новое противостояние звёзд просто необходимо. Битва Криштиану Роналду и Лионеля Месси стала сумасшедшим маркетинговым толчком для развития Ла Лиги. Безусловно, «Реал» и «Барселона» – это большие бренды сами по себе, а футбол не соперничество персоналий. Однако как ни крути, долгое время сезоны в Испании шли именно под флагом борьбы этой пары. Тот факт, что они находились в одном чемпионате, означал, что они постоянно боролись друг с другом. Каждый сезон один мог победить, а другой проиграть.

На самом деле есть ощущение, что именно это постоянное соперничество мотивировало каждого из них быть лучше. Большой вопрос, чего бы добились Месси и Роналду, не будь у них каждодневной конкуренции. Вероятно, Мбаппе и Холанн понимают, что в эпоху, которая должна стать их, надо быть ближе друг к другу, чтобы ощущать дыхание конкурента. Более того, если сейчас упустить возможность, кто-то другой может занять это место.

Трансфер века: зачем Холанну нужна «Барселона»

Мбаппе может перейти только в два клуба

Роман Андреев


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Манчестер Сити ПСЖ Ла Лига АПЛ Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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InterSan
13 Января 2024 в 09:07
Беллингем.
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