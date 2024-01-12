​Постекоглу – о календаре АПЛ: «Они впихивают больше игр по обе стороны от этого перерыва»

Ближайший тур чемпионата Англии растянется на две недели. Таким образом, каждая из команд получит время на передышку. Комментарий по поводу зимней паузы дал главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу.

«Это сложно. С одной стороны, есть смысл делать этот перерыв. Но с другой стороны, они впихивают больше игр по обе стороны от этого перерыва. Трудно найти чёткое решение», - сказал Постекоглу журналистам в ходе пресс-конференции.

Ближайший матч Премьер-лиги «Тоттенхэм» проведёт в воскресенье, 14 января, – против «Манчестер Юнайтед» на выезде. Затем у «шпор» будет 12 дней без игр.