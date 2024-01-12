​Гвардиола: «Филлипс остаётся игроком «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в ходе пятничной пресс-коференции ответил на вопрос, есть ли какие-то новости о будущем полузащитника Кэлвина Филлипса.

«Нет. Он по-прежнему остаётся игроком «Манчестер Сити», - сказал Гвардиола журналистам.

Стоит сказать, что в сезоне 2023/2024 Кэлвин Филлипс получает не так много игрового времени, как ему бы хотелось. Полузащитник поучаствовал в 10 матчах, в которых смог забить один гол.

Как известно, слухи связывают 28-летнего Филлипса с «Ньюкаслом» и «Ювентусом». Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 28 миллионов евро.