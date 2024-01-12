Постекоглу: «Думаю, Вернер очень хорошо подойдёт нам»

Несколько дней назад «Тоттенхэм» объявил о переходе в свои ряды нападающего Тимо Вернера. «Шпоры» арендовали 27-летнего форварда у «РБ Лейпцига» с правом выкупа. Комментарий по поводу этой сделки дал рулевой команды Анге Постекоглу.

«Это хорошая возможность для нас. Учитывая отъезд Сона на Кубок Азии, нам нужен был ещё один футболист для передней трети.

Думаю, что Тимо очень хорошо подойдёт нам. Он способен действовать на всех трёх позициях в атаке. Он мотивирован, и ему нравится возможность, которую ему предоставил «Тоттенхэм», - сказал Постекоглу на пятничной пресс-конференции.