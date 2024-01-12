Гвардиола высказался о неизлечимой болезни Эрикссона

Бывший тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон болен раком. Накануне 75-летний специалист сообщил, что у него осталось не так много времени, ведь болезнь является неизлечимой.

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу ситуации с Эрикссоном.

«Очень грустно. Он джентльмен. Он был тренером здесь, в «Манчестер Сити», и в сборной Англии. У него хватило смелости объяснить ситуацию. Конечно, он будет со своими близкими. Надежда – последнее, что мы теряем.

Надеюсь, он сможет сражаться, и врачи найдут какой-нибудь способ помочь. Со стороны «Манчестер Сити» у него полная поддержка. Всё, что мы можем, мы сделаем», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.