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Гвардиола высказался о неизлечимой болезни Эрикссона

12 Января 2024 • 18:09 Комментировать

Бывший тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон болен раком. Накануне 75-летний специалист сообщил, что у него осталось не так много времени, ведь болезнь является неизлечимой.

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу ситуации с Эрикссоном.

«Очень грустно. Он джентльмен. Он был тренером здесь, в «Манчестер Сити», и в сборной Англии. У него хватило смелости объяснить ситуацию. Конечно, он будет со своими близкими. Надежда – последнее, что мы теряем.

Надеюсь, он сможет сражаться, и врачи найдут какой-нибудь способ помочь. Со стороны «Манчестер Сити» у него полная поддержка. Всё, что мы можем, мы сделаем», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.  

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Свен-Йоран Эрикссон ещё теги
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