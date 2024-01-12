​У Почеттино спросили о будущем Тьяго Силвы

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о будущем защитника Тьяго Силвы. Ранее в прессе появлялась информация о том, что 39-летний бразилец может уйти из клуба по завершению сезона.

«На данный момент мы не обсуждаем это. Я не верю, что клуб общается с Силвой о новом контракте. На мой взгляд, сейчас самое время работать и стараться добиться желаемых результатов. В будущем же клуб и игрок должны найти решение, которое будет лучшим для обеих сторон», - сказал Почеттино на пресс-конференции.

В сезоне 2023/2024 Тьяго Силва провёл 22 матча. В них опытный бразилец отметился двумя голами.