​Тен Хаг рассказал о кадровой ситуации в «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в преддверии матча против «Тоттенхэма» высказался о кадровой ситуации в команде.

«У нас было много травм. В последние дни Лисандро Мартинес тренируется, Каземиро тренируется, Люк Шоу тренируется. Наши игроки возвращаются, мы оценим их для воскресенья.

Кристиан Эриксен на этой неделе болел, но он вернётся. Антони и Амад Диалло тоже возвращаются. Так что в данный момент у нас больше вариантов для стартового состава и для скамейки запасных», - сказал тен Хаг в ходе пятничной пресс-конференции.

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» начнут очный матч 14 января в 19:30 по московскому времени.